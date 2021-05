SalzburgerLand kommt nach Wien

Das SalzburgerLand und seine Partnerregion Zell am See-Kaprun hat auf Medien der Gewista am U-Bahnhof Karlsplatz gebucht. Dort werden Sommer-Impressionen in einer exklusiven Belegung auf allen 76 Screens im 32 Zoll Format entlang der Rolltreppen sowie auf zwei 80 Zoll Screens in 10-sekündigen Spots gezeigt. Durchgängige Folien-Brandings ummanteln die Screens.

„Unsere Region Zell am See-Kaprun durfte letzten Sommer viele österreichische Gäste zwischen Gletscher, Berg und See begrüßen. Genau diese Gäste möchten wir mit der gemeinsamen Kampagne weiterhin vermehrt ansprechen“, so Renate Ecker, Geschäftsführerin Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH.

PA/Red.