Ritter Sport mit neuer Kampagne

Die Full-Service-Agentur Obscura sichert sich den Ritter Sport Etat mit einer Launch-Kampagne, die die Individualität und bunte Vielfalt der Kult-Schokolade und deren Zielgruppe in den Fokus rückt. Die Kampagne startet Mitte Oktober mit einem Schwerpunkt auf digitalen Kanälen und im OOH-Bereich.

„Mehr als nur praktisch“

Der Ritter Sport Claim: „Quadratisch. Praktisch. Gut“ landete auf Platz 6 der glaubwürdigsten Werbeslogans Österreichs. Die Kampagne der Werbeagentur Obscura geht einen Schritt weiter: Denn die Schokolade im Quadrat-Format sei mehr als „nur“ praktisch! „Ritter Sport ist so individualistisch, leidenschaftlich, wählerisch, natürlich, spielerisch, solidarisch,… wie die Zielgruppe“, so das Unternehmen. Mit diesem Grundgedanken verbindet die Kampagne das Produkt direkt mit dem Konsumenten.

Silvia Blahacek, Marketing Managerin Ritter Sport, dazu: „Unsere Kommunikation ist mit dieser Kampagne im Jahr 2020 angekommen: modern und attraktiv, ohne dabei die traditionellen Werte der Marke zu vernachlässigen. Unsere Individualität und Produktvielfalt direkt mit der Zielgruppe über ein gelerntes Wording zu verbinden, hat uns sofort begeistert!“

Markenbeliebtheit weiter ausbauen

Die Kampagne soll der Brand im ersten Schritt wieder zu mehr Aufmerksamkeit am österreichischen Schoko-Markt verhelfen und die Markenbeliebtheit weiter ausbauen. „Einer Kultmarke einen neuen Anstrich zu verleihen ist keine einfache Aufgabe. Umso schöner, wenn es dann klappt – und davon sind wir überzeugt! Ein Big-Player wie Ritter Sport hat auch eine große Kommunikation verdient! Wir freuen uns auf den Weg, den wir in den kommenden Jahren noch gemeinsam gehen werden“, so Christian Gstöttner – Geschäftsführer Obscura.

„Digital first“ –unter diesem Motto werden die Kampagnenassets vor allem über die diversen Onlinekanäle gespielt. So auch der 25-sekündige Image-Film, der seinen maßgeschneiderten Sound direkt aus Berlin verpasst bekam. Zusätzlich entstanden drei OOH-Sujets im 16-Bogenformat.

PA/Red