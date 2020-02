Neue Xing-Kampagne für eine bessere Arbeitswelt

Das Business-Netzwerk Xing startet ab Montag, 10. Februar, mit einer digitalen Out of Home-Kampagne in Österreich. Sie soll vermitteln, dass Arbeit nicht nur Mittel zum Zweck ist. „Arbeit darf sinnvoll sein, Arbeit darf wieder Spaß machen“, heißt es in einer Aussendung von Xing.

„Die Xing Kampagne 2020 ist ein humorvolles Plädoyer für ein besseres Arbeitsleben – die auch Rücksicht nimmt auf die Arbeitskultur und die Sprache in Österreich“, so Sandra Bascha, Corporate Communications Manager Österreich, die die Kampagne mit ihren Kollegen entwickelt hat. Sprüchen wie „Letzte Nocht woa a Nocht im Büro fia mi“ wird etwa entgegengehalten mit: „Eigentlich geht das heute anders“. „Die Zeiten, in denen man sich die Nächte im Büro um die Ohren gehaut hat, sind vorbei. New Work bedeutet auch eine ausgewogene Work-Life-Balance. Jobs, die dem entsprechen, findet man über Xing“, so Bascha.

Ab 10. Februar werden die drei Sujets als Out of Home-Kampagne auf Digital Citylights und Infoscreens in Wien, Linz und Graz gezeigt. Entwickelt wurde die Kampagne in Zusammenarbeit mit der Hamburger Kreativagentur Publicis. Für die strategische Mediaplanung ist die Hamburger Agentur Crossmedia verantwortlich.

PA/Red