Mc Donald’s sprengt das Plakatformat

Die bunten Cola-Gläser gehören zu den beliebtesten Merchandising-Artikeln von Mc Donald’s. Dieses Jahr rückte das Unternehmen diese Goodies in den Mittelpunkt ihrer Out-of-Home-Kampagne. Auf ausgewählten 24-Bogen-Plakaten waren formatsprengende Coke-Gläser zu sehen. Epamedia hat die Werbung auf Solarboards so umgesetzt, dass sie in den Abend- und Nachtstunden beleuchtet waren.

Die Kampagne für die Fastfood-Kette in Österreich wurde österreichweit auf Citylights und Posterlights ausgespielt. Die OOH-Werbeschiene war eingebettet in einen Mediamix aus Mobile und Bewegtbild. Die Agenturen OMD und DDB hatten dabei Planung, Kreation und Umsetzung inne.

PA/red