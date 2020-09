KTHE gewinnt Pitch für krone.tv

Die Kreativagentur Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) konnte den Pitch für krone.tv an Land ziehen. Das krone.tv-Team rund um Geschäftsführer Michael Eder, Chef Max Mahdalik und Head of Sales TV Peter Strutz wird in Zukunft mit den kreativen Köpfen von KTHE zusammenarbeiten. Der neue Werbeauftritt soll vor allem eine junge, digitale Zielgruppe ansprechen, die kaum bis gar kein lineares Fernsehen konsumiert. Mittels Livestream werden aktuelle Berichterstattungen aus aller Welt, spannende Beiträge zum Thema Sport, Lifestyle, Gesundheit und vieles mehr gesendet. Die Kommunikationskampagne mit ihrem Claim „Live das Leben“ baut darauf auf und umfasst Maßnahmen wie TV, Radio, OOH, sowie Digital und Social Media.

Das neue Brandingkonzept umfasst lineares und digitales Station-Branding und stellt die unterschiedlichen Screens und die neu geschaffene Identity von krone.tv plakativ, modern und Milennial-tauglich in den Mittelpunkt. Diese Eigenschaften gelten vor allem für das neue Leitmedium des Senders „PUSH“.

„PUSH“ ist das erste omnichannel-Format des neuen Senders krone.tv, wodurch User die wichtigsten Informationen des Tages nicht nur im Fernsehen, sondern direkt am Smartphone oder Tablet über die beliebtesten Social-Media Kanäle bekommen – stündlich in max. 5 bis 7 Minuten kompakt verpackt.

„Mit dem neuen krone.tv bekommt die österreichische Medienlandschaft ein erweitertes und frisches Angebot im wachsenden Bewegtbild-Markt, das seine Nutzer 24 Stunden mit News, Entertainment, Sport und vielem mehr versorgt. Darüber hinaus wird PUSH die jüngere Zielgruppe auf den Sender krone.tv aufmerksam machen. Wir freuen uns auf das mediale Feuerwerk, das wir im Herbst zünden“, meint Eder.

PA/red