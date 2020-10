Heimat Wien gewinnt Pitch für Ergo Versicherung

Heimat Wien ist die neue Leadagentur der ERGO Versicherung. Die Kreativwerkstatt konnte sich mit ihrer in-house Content-Unit „erna“ nach einem mehrstufigen Pitch mit einer umfassenden Imagekampagne durchsetzen. In Zukunft wird Heimat Wien sämtliche Marketing-Belange der Versicherungsgesellschaft in Österreich übernehmen. Mit der neuen Werbeschiene bekommen alle von ERGO das GO. Denn in TV, Out-of-Home, Print und Online wird das Versicherungsunternehmen nun als Unterstützer und Weggefährte für alle Reformer, Weltbeweger und Gestalter auftreten.

„Heimat Wien hat uns mit ihrem strategischen und kreativen Konzept sowie dem umfassenden Ansatz überzeugt und begeistert“, sagt Philipp Wassenberg, Vorstandsvorsitzender ERGO Versicherung AG. Markus Wieser, CEO von Heimat Wien, ergänzt dazu: „ERGO versichert die Menschen, die ihre Welt verändern. Darum haben wir – als Agentur für Veränderung – für ERGO ein weitergedachtes Kommunikationskonzept entwickelt, das Ihre Kunden darin bestärkt.“ Die neue Imagekampagne ist bis 31. Dezember 2020 österreichweit zu sehen.

Die ERGO Versicherung in Österreich ist eine Tochtergesellschaft der ERGO Austria International AG. Sie bietet über den eigenen Außendienst, über Makler, Agenturen und im Direktvertrieb ein bedarfsgerechtes Produktsortiment an Lebens-, Schaden- und Unfallversicherungen für den privaten und betrieblichen Bereich an.

PA/red