Großangelegte Kampagne zum „The New Pope“-Start

Zum Auftakt der neuen Sky Original Production wird unter dem Motto „Everyone can be a saint“ die TV-Premiere am 20. Februar großflächig beworben.

Nachdem Sky zuletzt verstärkt auf Eigenproduktionen setzte, legt das TV-Unternehmen 2020 mit weiteren Serien nach. Am 3. Februar 2020 startet die bundesweite, breit angelegte Kampagne zur neuen Sky Originals Serie „The New Pope“; Sendestart am 20. Februar 2020. In Zusammenarbeit mit HBO und Canal+ setzt Sky erneut auf einen Cast mit bekannten Gesichtern, wie Jude Law und John Malkovich.

Neben der klassischen Marketingkampagne über Kanäle wie Kino, OOH, Print, Digital und Social Media bespielt Sky Österreich zudem Megaboards auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße, um zusätzliche Aufmerksamkeit zu generieren. Sky Österreich Marketingleiter Walter Fink: „Mit unseren Sky Original Productions bringen wir den österreichischen Entertainment-Fans die besten Schauspieler und Stories direkt nach Hause. Darum liegt auch der Fokus unserer ersten großen Kampagne in 2020 auf dem Sendestart einer neuen Sky Original Production. In diesem Jahr werden wir noch intensiver daran arbeiten die Awareness innerhalb unserer Zielgruppe zu stärken und Sky weiterhin als hochwertigen Serienproduzenten etablieren. Mit österreichischen Top-Schauspielern wie Niki Ofczarek, Regisseuren wie David Schalko und Partnern wie Superfilm können wir unseren Zuschauern hierzulande großartige, neue Serien in höchster Qualität bieten.“

PA/Red