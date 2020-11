Graffiti Agentur gestaltet Fassade für Zalando

Streetart-Kunstwerke sind mittlerweile fixer Bestandteil des Wiener Stadtbildes. Das neueste Mural befindet sich auf einer Hausfassade in Wien Mariahilf und wurde von der Graffiti Agentur Concrete für Zalando, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, umgesetzt. Mit einem halbfertigen Motiv und der Frage „Will we hug again?“ sollten die Wiener und Wienerinnen zu Beginn zum Nachdenken angeregt werden.

Zum Start des Lockdowns wurde das fertige Kunstwerk enthüllt. Es zeigt zwei Menschen, die sich umarmen und verbreitet mit dem Kampagnenclaim #wewillhugagain eine positive Message. Es wurde bereits von zahlreichen Passanten fotografiert und auf den Social Media Plattformen geteilt.

„Wir glauben, dass Marken 2021 nur dann erfolgreich sein können, wenn sie in einem kulturellen Kontext relevant sind. Eine gute Kampagne muss den Zeitgeist einfangen – inhaltlich und visuell“, so Maira Kerschner, Geschäftsführerin von Concrete. Die Graffiti Agentur hat sich auf die Gestaltung von Murals spezialisiert und kreierte bereits Projekte für Brands wie Red Bull und Universal Pictures. Die exklusiven Street Advertising-Flächen der Agentur sind bis zu 500 m2 groß und befinden sich an hochfrequentierten Standorten in ganz Wien. Sie bieten Unternehmen die Chance einmal abseits von klassischen Out-of-Home Medien zu kommunizieren und der Stadt ein Stück Kunst zu widmen.

PA/Red