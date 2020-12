Gönnen wir uns Ruhe und Entspannung

Die neue Weihnachtskampagne der Werbeagentur PKP BBDO für Billa stellt angesichts der großen Herausforderungen dieses besonderen Jahres die Sehnsucht nach Ruhe und Entspannung in den Mittelpunkt. Dazu wird das Publikum im TV-Spot in gemütliche Wohn- und Schlafzimmer geführt, in denen die Menschen endlich abschalten können. Das Notebook wird zugeklappt, man zieht sich etwas Gemütliches an und macht es sich bequem. Man spürt die einsetzende Entspannung. Ziel der Weihnachtskommunikation von Billa ist Relevanz. Die Österreicher sollen verstehen, dass die Supermarktkette eine Marke ist, die die Bedürfnisse aller Menschen versteht, eine Marke für alle, die die Weihnachtszeit genießen wollen – indem sie das Beste aus der Situation machen.

Die musikalische Begleitung zu den diversen Bildern liefert diesmal Nat King Cole mit „Let There Be Love.“ – „Das ist die wichtigste Botschaft in diesem Jahr schlechthin“, so Creative Director Nina Leppe von PKP BBDO und weiter: „Dieses Jahr hat uns alle auf seine ganz besondere Weise gefordert – und tut es noch immer. Deshalb war es uns ein besonderes Anliegen, im heurigen Weihnachtsfilm auch dem Thema Diversität eine eigene Rolle zu geben. Denn wir alle wünschen uns zu Weihnachten dasselbe: Ruhe und Liebe.“

PA/red