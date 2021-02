Ethik-Kodex neu

Entsprechend den Vorgaben des Ende 2020 novellierten KommAustria-Gesetzes überarbeitete der Österreichische Werberat seinen Ethik-Kodex. Der neue Ethik-Kodex der Werbewirtschaft umfasst Richtlinien, die unangebrachte audiovisuelle kommerzielle Kommunikation für bestimmte Lebensmittel rund um Kindersendungen betreffen. Diese gelten nun auch für Anbieter von Videoabrufdiensten oder Video-Sharing-Plattformen (z.B. Youtube) und wurden auf weitere audiovisuelle Kanäle, etwa Videoclips und nutzergenerierte Inhalte, erstreckt.

Betroffen ist Werbung, die unmittelbar vor, nach oder während Sendungen ausgestrahlt wird und sich ausschließlich oder überwiegend an Kinder richten.

Ziel sei es, die Einwirkung audiovisueller Kommunikation für alkoholische Getränke sowie Lebensmittel, die Nährstoffe wie insbesondere Fett, Transfettsäuren, Salz und Zucker enthalten – deren übermäßige Aufnahme im Rahmen der Gesamternährung nicht empfohlen wird – auf Kinder wirkungsvoll zu verringern.

Weitere Verschärfungen erfolgten für Werbung für alkoholische Getränke im Umfeld von Jugendlichen und für die Bereiche „Gesundheit“ und „Alkohol“ generell. Darüber hinaus enthält der Anhang zum Ethik-Kodex für „Alkohol“ konkrete Selbstbeschränkungen der Brau- und Spirituosenwirtschaft.

„Wir sind überzeugt, dass wir gerade in diesem Bereich mit der freiwilligen Selbstbeschränkung aller Marktteilnehmer weit mehr Akzeptanz und somit auch Bereitschaft zur Umsetzung bewirken, als es jede rechtliche Vorgabe tun könnte“, so ÖWR-Präsident Michael Straberger. Und: „Die Änderungen in unserem Ethik-Kodex sind eine wichtige Entwicklung für den Schutz von Kindern und Jugendlichen, die von allen Werbeverantwortlichen mitgetragen werden,“ ergänzt Straberger.

PA/Red.