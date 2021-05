Ergo Versicherung setzt auf Mediamix-Kampagne

Mit einer neuen Kampagne möchte Ergo in Zeiten wie diesen wieder für mehr Zusammenhalt und Optimismus im Land sorgen. Das Unternehmen setzt auf einen breit angelegten nationalen Out of Home-Mediamix in Kooperation mit der Gewista. In diesem kommen neben klassischen Plakaten auch analoge City Lights, digitale City Lights in Wien, Graz, Klagenfurt und Bregenz, ein Megaboard an der Wiener Votivkirche, Plakat-Dominanzen sowie Transportmedia zum Einsatz. Als Kreativ-Agentur wurde Heimat Wien zu Rate gezogen.

PA/Red.