Der Großglockner kommt in die Stadt

Die Großglockner Hochalpenstraße führt als Panoramastraße ins Herz des Nationalparks Hohe Tauern. Dieses Bild will man vor dem Sommer noch stärker in das Bewusstsein der Österreicher bringen. Dazu haben sich die Großglockner Hochalpenstraße AG und der Nationalpark Hohe Tauern zusammengetan und sich einer umfangreichen Auswahl an Werbe- und Marketing-Maßnahmen bedient. Dabei setzt man auf originelle Umsetzungen am klassischen Out-of-Home-Medium Plakat: In Wien und Linz sind an ausgewählten Dominanzstandorten nicht übersehbare Formatsprengungen inszeniert worden. Übergroße Steinbock-Hörner, ein majestätischer Adler oder eine Panoramaansicht der Berggipfel sollen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich ziehen.

PA/Red.