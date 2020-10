Bieder & Maier und KTHE setzen ein Zeichen

Der diesjährige Internationale Tag des Kaffees am 1. Oktober 2020 steht unter anderen Vorzeichen als die Jahre davor. Schließlich haben zahlreiche Cafés, Restaurants und Hotels mit den Einschränkungen durch Covid zu kämpfen.

Die Kaffeemarke Bieder & Maier nimmt das zum Anlass, dennoch zu Besuchen in Cafés und Co aufzufordern und sich trotz Maskenpflicht den Spaß und die Lebensfreude nicht nehmen zu lassen. Entwickelt von der Kreativagentur Kobza and the hungry eyes (KTHE) wurde eine Serie von Social Media Ads, die den Gründer Valentin Siglreithmaier und Rudi Kobza mit einer speziellen Version des Mundschutzes zeigen. Getreu dem Motto „Choose your mask and your coffee wisely!“. Oder in anderen Worten: Maske auf und ab ins Lieblingscafé!

PA/Red