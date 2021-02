„Green Frame“ als Bühne für Green Startups

Das Thema Umweltschutz hat längst den Massenmarkt erreicht. Um nachhaltige Lösungen noch schneller zu verbreiten hat die Verkaufsunit für Startups „Unit 3“ des crossmedialen Reichweitenvermarkters IP Österreich ein spezielles Werbeformat entwickelt. Der so genannte „Green Frame“ ist ein grüner Werberahmen der 10 ausgewählten und förderungswürdigen Startups und KMUs von Mitte März bis Mitte Mai eine eigene Bühne auf allen Kanälen der Mediengruppe RTL, heißt im reichweitenstärksten Medium TV gibt. Für die nötige Transparenz sorgt dabei das Startup „inoqo“, welches sich auf Nachhaltigkeitsanalysen für Produkte spezialisiert hat und deren Impact trackt.

Die Zukunft ist Grün

In Österreich gibt es eine Vielzahl von innovativen Firmen, die mit ihren Lösungen dem Klimawandel entgegenwirken. Oftmals sind die Produkte gerade erst auf den Markt gekommen und ein Großteil des Budgets steckt in der Entwicklung. Logischerweise ist hier das Kapital für die Vermarktung knapp – eine Lücke die IP Österreich nun schließen möchte. „Uns war es bei der Konzeption des Werbemodells sehr wichtig den zukunftsweisenden Startups und KMUs trotz knapper monetärer Ressourcen den Zugang zu einem sehr großen Publikum zu ermöglichen und damit deren Erfolgschancen enorm zu steigern“, erklärt Constantin Simon, Leiter der Unit 3.

Transparenz schafft Vertrauen

Neben einem gemeinsamen Branding und niedrigen Einstiegshürden zeichnet sich das neue Werbeformat auch mit einem Nachhaltigkeits-Check aus. Dabei wurde eine Kooperation mit dem Startup inoqo eingegangen. Die Sustainabilityanalyse des beworbenen Produkts wird dabei als Zusatzinfo im Werbefenster eingeblendet. „Wir stellen somit sicher, dass die Zuseher objektiv über die nachhaltigkeitsbezogenen Vor- und Nachteile der beworbenen Produkte informiert werden und halten die Qualität des „Green Frames“ auf hohem Niveau“, so Markus Linder, Gründer von inoqo.

Keine Zeit verlieren

Ab sofort können sich nachhaltige Firmen bei der „Unit 3“ einen der 10 begrenzten Plätze sichern*. Die Fixpakete kommen in 3 verschiedenen Größen und sind im kleinsten Paket bereits ab einem Budget von € 3.000,- buchbar. Die Ausstrahlung erfolgt von Mitte März bis Mitte Mai auf ntv, RTL, VOX, RTLZWEI, SUPER RTL, NITRO und RTLplus. Constantin Simon: „Es ist wichtig auch als Medienunternehmen eine Position im Klimaschutz einzunehmen. Ich freue mich, wenn wir mit dem „Green Frame“ die neue Generation an ökologischen Produkten unterstützen können sich am Markt schnell zu etablieren und so einen echten Impact schaffen.“

* Zu Redaktionsschluss waren noch 7 Pakete verfügbar.

Weitere Informationen zum Green Frame unter https://ip.at/unit3/green-frame/

12. 2. 2021 / gab / ots