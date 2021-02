Das R& präsentiert: The Alliance

Passend zum Inhalt der Eigenproduktion „The Alliance: #sheroes“ stehen auch außergewöhnlich viele Frauen am Set:von der Regisseurin, zur Kamerafrau, über die Set Designerin bis hin zum weiblichen Creative Director Duo. Somit schafft Das R& eine Frauenquote von über 50%, in der österreichischen Filmbranche ein Alleinstellungsmerkmal.

Das R&, die kreative Filmproduktion im 7. Bezirk Wiens ist eine der größten Werbefilmproduktionen in Österreich. Von Online, über TV, bis Kino entwickelt Das R& Ideen und produziert Filme in allen Formaten. In Sachen Gleichberechtigung geht das Team mit Vorbildwirkung voran, denn auch im R& Team selbst arbeiten mehrheitlich Frauen, allen voran CEO Lisa Scheid.

Auch bei der Produktion des Kurzfilms „The Alliance: #sheroes“ sind über 50% der Aufgaben in weiblicher Hand, bei vergleichbaren Filmprojekten geht man von maximal einem Drittel Frauenanteil aus. Ob Tonmeisterin, Executive Producer oder Cutterin, das Filmprojekt zum Weltfrauentag am 08. März gibt Frauen den Raum, in ihren Disziplinen zu brillieren.

Der Film wird ab dem 08.03.2021 auf dem Instagram-Kanal von Das R&, sowie einer eigenen Landingpage gratis zum Streaming verfügbar sein.

25. 2. 2021 / gab