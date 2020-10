Bezirksweise Nachrichten bei Infoscreen

Regionale Informationen werden in den Wiener Linien ab sofort völlig automatisch ausgestrahlt.

Ab sofort sendet Infoscreen in den Wiener Bezirken Innere Stadt bis Alsergrund (1 – 9) Regionalnachrichten bezirksweise. Diese Informationen werden von der „bz – Wiener Bezirkszeitung“ und vom Open Government Data (OGD) der Stadt Wien eingespeist. Dabei kommen Kulturinitiativen, Bau- und Infrastrukturprojekte, Geschäftseröffnungen, Sportvereine und Lokalpolitik zur Sprache. Das IT-Team von Infoscreen hat in den letzten Monaten die Schnittstellen und Templates programmiert, sodass sichergestellt ist, dass die Regionalnachrichten erstmals völlig automatisch in den vorgesehenen Bezirken ausgestrahlt werden.

Infoscreen-Geschäftsführer Sascha Berndl wünscht sich eine weitere Vertiefung der Regionalisierung, und meint zu der neuen Kooperation: „Natürlich ist es unser Ziel, alle Bezirke mit einem maßgeschneiderten Regionalprogramm versorgen zu können.“

PA/red