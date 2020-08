Kunst-Cocktail am Wörthersee

Prof. Dr. Gerhard Puttner überreicht USP – Kreativehrung an Theres Cassini

Prof. Dr. Gerhard Puttner überreicht USP – Kreativehrung an Theres Cassini © DR.PUTTNER*USP

In Kärnten – genauer gesagt im KELAG Schaukraftwerk in Saag am Wörthersee, lud Theres Cassini zu einem Cocktail ihrer Ausstellung URKÖRPER SCHWARM.

Dabei wurde die USP-Kreativehrung von Prof. Dr. Gerhard Puttner an Theres Cassini überreicht.

Natürlich ließen es sich viele Insider und geladene Gäste nicht entgehen, diese Vernissage zu besuchen. Mit dabei waren u.a. Prof. Dieter Kaufmann, Komponist und Pionier der Elektroakustischen Musik, Dr. Heimo Strempfl, Leiter des Musil Museums und mit Mag. Christine Wetzlinger-Grundnig, Direktorin des MMKK (Museum Moderner Kunst Kärnten), Dr. Franz Josef Schaudy, Wirtschaftspsychologe/HILL INTERNATIONAL, Mag. Christine Wetzlinger-Grundnig, Direktorin des MMKK (Museum Moderner Kunst Kärnten), Renate Freimüller, Galerie3 uvm.

Die Ausstellung ist noch bis 20. August geöffnet.

11. 8. 2020 / gab