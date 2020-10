„Always On”: APA-Tech startet eigenen Podcast

Mit „Always On“ mit APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky startet APA-Tech seinen eigenen Podcast. Auditiv kommen ab sofort monatlich Branchenexperten zu Wort, die über Trendthemen, Visionen und Innovationen diskutieren. Den Auftakt des Tech-Podcasts macht Journalistin Elisabeth Oberndorfer. Sie redet in der ersten Folge über das „Silicon Valley und den Mut, Dinge umzuwerfen“.

„Mit dem APA-Tech-Podcast möchte ich einen persönlichen sowie spannenden Zugang zu Tech-Themen schaffen. Das neue Audio-Format bietet die Möglichkeit, sich zeit- und ortsunabhängig über aktuelle Trends und Entwicklungen aus der Welt digitaler Technologien zu informieren – und das auf unterhaltsame Weise; es darf auch gelacht werden“, so Prerovsky.

15 Minuten Tech-Talk

Der APA-Tech-Podcast soll sich an Tech-Entscheider in Medienunternehmen und Unternehmen mit mediennahen Anwendungen, an IT-Techniker sowie an die tech-affine Öffentlichkeit richten. Jede Folge dauert etwa eine Viertelstunde und soll Themen von Agilität im Wandel über Cloud Services bis hin zu Virtual Reality verständlich und anschaulich erklären.

Neben Elisabeth Oberndorfer (Silicon-Valley-Korrespondentin und Gründerin Fillmore Magazin) sind weitere Gesprächspartner, Lina Timm (Geschäftsführerin des Media Lab Bayern) und Michael Kirchberger (Enterprise Agile Coach APA-Tech).

„Always On. APA-Tech.“ ist erhältlich auf Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Spotify sowie auf der APA-Tech-Website.

PA/Red