75 Jahre Tiroler Tageszeitung

Schon jetzt kündigt die Tiroler Tageszeitung ihre Feierlichkeiten zum 75-Jahrjubiläum an. Am 21. Juni 1945 ging die erste Ausgabe in Druck. Anlässlich des runden Geburtstages erscheint am 20. Juni 2020 eine Jubiläums-Sonderbeilage. Das Motto dazu lautet: „Menschen, Medien, Möglichkeiten“. Das Druckwerk befasst sich mit dem Verlagsleben und den Highlights aus 75 Jahren. Die Medienleute werfen dabei auch einen Blick in die Zukunft der Tiroler Tageszeitung.

PA/Red