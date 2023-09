Media Award: Branche feiert Mediaplus

Es war wieder einmal soweit: Im Wiener Leopoldmuseum überreichten die Vertreter der Initiatoren Epamedia, Gewista, Goldbach Austria, Kleine Zeitung, Kronen Zeitung, ORF-Enterprise, RMS Austria und VGN Medien Holding zum 19. Mal den Media Award. Diesmal begrüßten sie auf der Bühne die Kreativen von Mediaplus Austria besonders oft. Denn mit dem Kunden Hornbach räumte die Media-Agentur drei der vier möglichen Gold-Awards ab. Und zwar in den Kategorien Exzellente Marken-Content-Integration, Exzellente Media-Strategie und Exzellente Media-Innovation. Damit sicherte man sich auch den Titel Agency of the Year. Einzig in der Kategorie Exzellenter Dateneinsatz konnte sich mit Essence Mediacom Austria eine andere Agentur durchsetzen. Sie schaffte es mit der Strategie für den Neocitran Complex von Bayer.

„Österreichische Medien entfalten eine beeindruckende Innovationskraft, die Werbetreibenden neue Möglichkeiten öffnet, ihre Zielgruppe im hochwertigen, aufmerksamkeitsstarken und qualitativen Umfeld zu erreichen. Unter dem Motto ‚Austrian Reach – Reach Austria‘ ist der Media Award die Bühne für beispielgebende und inspirierende Arbeiten, die zeigen, dass österreichische Medien das Rückgrat effektiver Kampagnen sind, die wahrgenommen werden und wirken“, resümierte Media Award-Präsidentin Andrea Groh von der Gewista die Preisverleihung.

Bevor sie schließlich zum anschließenden Cocktail in der Libelle in der Wiener Innenstadt bat.