Mastercard startet Kampagne mit Staatsoper

Der Zahlungsanbieter Mastercard ist der Hauptsponsor der Wiener Staatsoper in der Saison 2021/2022 und inszenierte in Rahmen einer Kampagne eine Fotoserie mit den Akteuren des Hauses am Ring. Die Bilder des Star-Fotografen Chris Singer zeigen für die Oper alltägliche Szenen, wie das Aufwärmen vor dem Auftritt oder das Kaffeetrinken in einer Probepause, in die die Bezahl-Technologie von Mastercard geschickt integriert wurden. Die modernen Zahlungsarten sollen dabei einen Kontrast zum altmodischen Stil der Oper bilden. Die Stars der Fotostrecke sind unter anderem der Wiener Philharmoniker Thomas Jöbstl, Balletttänzer Zsolt Török, Sopranistin Johanna Wallrot sowie der Bühnentechniker Patrick Winkler.

Neben der Kampagne wurde die digitale Zahlungsmethode auch an allen Orten der Oper eingeführt, sei es der Ticketkauf an der Abendkassa oder über das Online-Buchungsportal, beim Kauf der Pausengetränke oder beim Einkauf über den Staatsoper-Shop.

Red./LBi