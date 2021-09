Der langjährige Talkshowmoderator Markus Lanz zählt – ebenso wie das ZDF-Politmagazin „Frontal“ und die ARD/NDR Sendung „Panorama“ – zu den diesjährigen nominierten des Deutschen Fernsehpreises in der Kategorie „Beste Information“. Dies gab die namenhafte Jury diesen Mittwoch in Köln bekannt. Die Verleihung findet bereits am 16. September im Rahmen einer pandemiekonformen Freiluft-Gala in Köln statt.

APA/RED/LBi