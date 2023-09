Marketinggesellschaft bat zum Sommerfest

Als die strahlende Sonne hinter den Baumwipfeln des Praters versank, hoben die Präsidenten der ÖMG, Barbara Rauchwarter und Alexander Oswald, an, die zahlreichen Gäste im Zoku zu begrüßen. „Es ist schön, wieder so viele BranchenkollegInnen an einem Ort zu sehen. Wir feiern ein tolles Jahr, in dem wir schon viel umgesetzt haben, beispielsweise zwei all-female Panels zum Thema AI oder Deep Dives im Bereich Video. Genauso spannend wird es im Herbst weitergehen, denn das nächste ÖMG-Event findet bereits am 19. September zum Thema Emotion-First statt“, zog Rauchwarter launige Bilanz. „Unser Ziel ist nicht nur der Austausch zwischen unterschiedlichen Generationen großartiger MarketerInnen, sondern wir wollen auch wichtige Themen im Marketing vorantreiben, die im Einklang mit den Sustainable Development Goals stehen. Im Bereich Nachhaltigkeit arbeitet unser Vorstandsmitglied Sabrina Oswald beispielsweise mit einer Fachgruppe am zweiten Whitepaper zu Nachhaltigkeit im Marketing, das Guidelines geben soll, wie Nachhaltigkeit in Unternehmen implementiert werden kann. Aber auch Diversität und Inklusion sind für uns wichtig und das wird man auch weiter in der Themenauswahl und Zusammenstellung unserer Panels sehen”, führte Oswald die Stoßrichtung in der nächsten Zeit aus.

Als ein Highlight des Abends wurden die Auszeichnungen zum Rookie of the Year der Lehrgänge Online-Marketing und Social-Media-Management der Werbe Akademie des Wifi Wien verliehen. Im Diplomlehrgang Social-Media-Marketing konnten sich Marie-Theres Richtsfeld als Rookie of the Year 2022 und Eva Koller als Rookie of the Year 2023 durchsetzen. Die Auszeichnung für die besten Arbeiten nahmen Claudia Ziegler und Simone Fuchs in Empfang. Jene für die EXTRA MILE ging an Ruth Drack-Kappacher.

Im Diplomlehrgang Online-Marketing wurde Nicole Proell zum Rookie of the Year gekürt. Für die beste Arbeit in der Kategorie Strategie wurden Cornelia Schweitzer, Damien Schober und Sandra Weinberger geehrt. Die Auszeichnung für die beste Arbeit in der Kategorie Performance ging an Martha Konarzewski und Katharina Strak. Jene für die EXTRA MILE an Astrid Lehner-Hübel, Andrea Lenz und Lisa Thron.