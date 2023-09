Marketing-Award für Thomas Saliger

In der Eventlocation SAAL der Labstelle Wien versammelten sich 190 geladene Gäste, um der Marketing Leader Award-Gala beizuwohnen. Insgesamt wurden die Preise in sechs Kategorien sowie für das Lebenswerk verliehen.

Daniela Krispl (Leder & Schuh AG) setzte sich in der Kategorie Handel durch. Julia Madeleine Rohracher (Mondi Group) holte den Titel in der Kategorie Industrie. In der Kategorie Finanzen & Telekommunikation siegte Miriam Brownstone (Mastercard Österreich). Sophie Enzinger (TUI Österreich) hatte in der Kategorie Tourismus, Gastronomie, Verkehr & Logistik die Nase vorne. Antonia Koch (OÖNachrichten) holte in der Kategorie Medien, Kultur & Entertainment die meisten Stimmen und Ines Vitek (Geizhals.at) stach in der Kategorie Beratung, Bildung, Healthcare, IT & Institutionen die anderen Nominierten aus.

Mit einem Award für sein Lebenswerk wurde XXXLutz-Marketingchef Thomas Saliger geehrt. Der 55-Jährige ist aktuell zuständig für die Marken XXXLutz, Möbelix und mömax in Österreich, Deutschland, Schweden, Tschechien, Slowakei, Schweiz, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Polen und Serbien.

Den Grundstein zu den späteren Erfolgten legte Saliger Mitte der 90er Jahre: 1995 heuerte er beim Möbelhändler Lutz an, 1996 war er bereits Filialleiter bei Lutz Mattighofen, ein Jahr später avancierte er zum Filialleiter bei Lutz Ried. Noch im gleichen Jahr wurde er Werbeleiter von Lutz und Möbelix und leitete 1998 die Umbenennung von Lutz in XXXLutz ein. Und 1999 erblickte die fiktive Familie Putz das Licht der Welt.

Die XXXLutz-Gruppe erwirtschaftet aktuell in der DACH-Region und weiteren sieben Märkten mit rund 25.000 Mitarbeitern über 5 Milliarden Euro. „Die Expansion im stationären wie Online-Handel soll fortgesetzt und die digitale sowie die soziale Transformation mit Fokus auf Nachhaltigkeit vorangetrieben werden“, umreißt Saliger bereits die nächste Zukunft des Möbelhauses.