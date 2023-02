Marketagent: dm ist beliebteste Marke

Die traditionelle österreichische Süßwarenmarke, die lange die Top-Position hielt, musste sich aber auch einem Mitbewerber geschlagen geben und schloss 2022 auf Platz Drei ab. Den zweiten Platz holte sich Duplo. Die als längste Praline der Welt angepriesene Marke landete damit erstmals unter den Top 3. Nur 0,2 Punkte hinter dem Stockerl positionierte sich Ölz auf Platz Vier. Der fünfte Rang ging an die Rewe-Marke ja! Natürlich.

Erhoben wurden auch Vertrauenswürdigkeit, Authentizität und Innovationsgrad der Marken. Überzeugt in Sachen Authentizität und Vertrauenswürdigkeit sind die Österreicher jedenfalls vom Roten Kreuz. Den zweiten Platz in Sachen Authentizität holte sich Lego knapp vor dem Wiener Zucker und Lindt. Die Top 5 beschließt der ÖAMTC vor Manner. Im Vertrauensindex setzt sich Tempo noch vor Lego an den zweiten Platz. Auf Rang Vier folgt der ÖAMTC vor Hansaplast.

Den höchsten Innovationsgrad vermuten die Österreicher bei Nintendo. Dahinter setzt sich Netflix vor dem Roten Kreuz. Den vierten Platz holt sich Youtube, an der fünften Stelle ist Red Bull zu finden.

„Bei ihren Lieblingsmarken bleiben die Österreicherinnen und Österreicher alles in allem sehr bodenständig: Auf den vordersten Rängen finden sich hauptsächlich Lebensmittel- und Süßwarenmarken sowie Marken des alltäglichen Bedarfs“, fasst Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent, die Ergebnisse zusammen.

BRAND.Swipe ist ein Tool, das eine intuitive Bewertung von Marken via Smartphone App ermöglicht. Durch das Verschieben von Markenlogos nach rechts oder links (positive oder negative Assoziation) wird spontan die Sympathie von rund 1.131 Marken aus den unterschiedlichsten Branchen erhoben. Seit dem Startschuss im Jänner 2017 wurden rund 20 Millionen Bewertungen abgegeben. Das Ergebnis ist ein Index, der aus dem Quotienten aus „likes“ und „dislikes“ errechnet wird und auf Wochenbasis Aufschluss über die Markensympathie gibt, nicht jedoch über dahinterliegende Beweggründe.