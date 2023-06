Mai: ORF bleibt stabil

Mit 32 Prozent Marktanteil liegt die ORF-Sendergruppe sogar noch ganz leicht über dem Mai des Vorjahres, als es 31,9 Prozent waren. Möglicherweise hat da das über weite Teile schlechte Wetter im Wonnemonat nachgeholfen. Oder die Krönung von Charles dem III. Jedenfalls lag der Marktanteil von ORF 1 mit 8,1 Prozent leicht unter dem Vorjahr, jener von ORF 2 mit 20,7 Prozent leicht darüber. In der Zielgruppe der 12-29jährigen kam ORF 1 auf 14,2 Prozent. Und schrieb damit den höchsten Wert seit 2017 an.

Stärkster Privatsender bleibt Servus TV, der in der Zielgruppe 12+ im Mai auf einen Marktanteil von 4,2 Prozent kam. Damit liegt er allerdings 0,5 Prozentpunkte unter dem Ergebnis des Mai 2022.

Gemeinsam durchs Ziel gingen ATV und Puls 4 mit jeweils 2,8 Prozent. Damit liegt Puls 4 etwas unter dem Vorjahr, ATV leicht darüber. In der Kernzielgruppe der 12 bis 49jährigen kommt Puls 4 auf einen Marktanteil von 4,7 Prozent. Und bleibt damit stabil im Vergleich zum Vorjahr, während ATV um 0,3 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent zulegen konnte.

Puls24 schreibt in der Kernzielgruppe 0,7 Prozent Marktanteil an. Womit man etwas hinter dem Vorjahr zurückliegt. Und schon etwas deutlicher hinter oe24.tv. Der Sender kommt in dieser Zielgruppe nämlich auf 1,1 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe 12+ erreicht der Sender aus dem Hause Österreich 1,2 Prozent und liegt damit leicht über dem Vorjahr.