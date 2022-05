Mängelwesen 50+

Gebashte Frauen, gebashte Minderheiten, gebashte Russen. Aber wie werden die Alten gebasht – wer lehnt sich dagegen auf, und warum ist der Begriff „Greis“ eine Beleidigung?

Für dein Alter siehst du aber noch gut aus.“ Eine Beleidigung, verpackt in einem Kompliment?! Solche Formulierungen hinterlassen einen bitteren Beigeschmack, denn sie implizieren, dass man im Alter eigentlich doch grässlich aussehen müsste. Falten werden überschminkt, wegretuschiert oder weggespritzt, graue Haare weggefärbt. Älterwerden ist ein unausweichliches Schicksal, aber nur die wenigsten wollen sich dem stellen.

Eine bekannte Branche, die von dieser Verleugnung und Verleumdung des Alters profitiert, ist die Beauty-Industrie mit ihren Anti-Aging-Produkten, die nicht nur durch den Einsatz von Mittelchen wie „Kollagen-Boostern“, sondern auch durch Photoshop vor allem Frauen suggerieren: „Nur wer jung ist, ist sexy.“ Der ältere Mann reift ja eh wie „guter Wein“ und trinkt Espresso (what else?), umgeben von schönen und jungen weiblichen Gesichtern. Mit Stand Anfang 2022 leben rund zwei Millionen Seniorinnen und Senioren in Österreich. Das ist ein neuer Höchststand. Die Zweite Republik altert seit 1945 rasant. Laut statista.com „wird sich die Altersstruktur in Österreich in Richtung der Gruppe 65+ verschieben – voraussichtlich in den 30er-Jahren wird ihr Bevölkerungsanteil die Marke von 25 Prozent überschreiten und dann bis Ende des Jahrhunderts auf annähernd 30 Prozent steigen.“

von Rosa Vogel

Den vollständigen Artikel finden Sie in der aktuellen ExtraDienst-Ausgabe! ExtraDienst Jahres-Abonnement zum Vorzugspreis hier bestellen >>> www.extradienst.at/abo