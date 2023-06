Lumsden & Friends sucht Mitarbeiter für Wien

Unter dem Motto Arbeite auch du an Wien! konzipierte Lumsden & Friends die Mitarbeitersuche per Kampagne und setzte sie auch um. „Eine starke Employer Brand muss immer authentisch sein, um gut zu funktionieren. Deshalb war es für uns wichtig, echte Mitarbeiter*innen als Testimonials vor den Vorhang zu holen, die eine glaubwürdige Multiplikatoren-Rolle einnehmen. Dabei so viele verschiedene Bereiche in eine Kampagne zusammenzufassen, war natürlich eine Challenge“, so Agentur-Gründer und -Geschäftsführer Marco Lumsden.

„Das Kommunikationskonzept zeigt, was jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter zur Lebensqualität in der Stadt beiträgt. Mit der Kampagne laden wir dazu ein, an Wien mitzuarbeiten“, interpretiert Marta Spannring, Fachbereichsleiterin Stadtkommunikation beim Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien, die Botschaft.

Die Kampagne ist auf Out of Home- und Print-Sujets sowie online, auf Social Media und im TV zu sehen.