Linearer Sendebetrieb von ServusTV Deutschland endet mit Jahresende

ServusTV stellt den linearen Sendebetrieb in Deutschland mit Ende des Jahres ein. Einen entsprechenden Bericht der Salzburger Nachrichten bestätigte der Salzburger Privatsender auf APA-Anfrage. Ab 2024 solle der Fokus im nördlichen Nachbarland auf der digitalen Verbreitung via „ServusTV On“ liegen. Das Medienhaus wolle sich nämlich künftig verstärkt auf den Heimatmarkt konzentrieren, wo weiterhin auch lineares Programm geboten werden soll.

Erst Anfang des Jahres wurde von ServusTV für Deutschland eine eigene tägliche Nachrichtenschiene etabliert. Dafür wurde mit WeltN24 aus dem Axel-Springer-Medienhaus kooperiert. Mit dem Tod von Gründer und Milliardär Dietrich Mateschitz im Vorjahr setzte großes Rätselraten ein, wie es für den Privatsender aus dem Red Bull Media House weitergehen könnte. Bis dato wurden aber keine gröberen Änderungen bekannt. ServusTV hält sich in puncto Marktanteil auch dank teurem Premiumsport weiterhin an der Spitze der heimischen Privatsender.

APA/Red.