Likes und Follower Kaufen leichtgemacht

Laut der neuen Erhebung kosten etwa 1000 Likes auf Instagram 1,30 Euro und 1000 Views auf YouTube oder Plays auf Spotify schlagen mit zwei Euro zu Buche. Angelockt werden potenzielle Kunden mit billigen Preisen oder sogar kostenlosen Probeangeboten. Views sind dabei billig zu erstehen, teils für weniger als neun Cent à 1000 Stück, während man für Fake-Follower oder Bewertungen mit mehr Personalisierung schon tiefer in die Tasche greifen muss. Da kosten 1000 Follower etwa 4,30 Euro. Narseo Vallina-Rodríguez von IMDEA Networks zufolge, sprechen diese Angebote ein breites Feld an Kunden an. Von einzelnen Influencern, bis zu Unternehmen ist alles vertreten.

Was Plattformen dagegen tun?

Die vorliegende Studie versucht einen Beitrag dazu zu leisten einen Überblick über das komplexe Ökosystem von Anbietern und Kunden zu bekommen. Von Seiten der Plattformen erwarten die Forscher mehr proaktive Maßnahmen um falsche Konten und Inhalte zu erkennen und zu löschen, erkennen aber auch an, dass damit erhebliche Kosten verbunden wären.

PTE/Red.