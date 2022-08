Lieblingsunternehmen aus den Regionen gesucht!

Bereits zum sechsten Mal sucht die RegionalMedia Steiermark steirische Unternehmen, Vereine oder Initiativen, die durch ihr besonderes Engagement zur Lebensqualität vor Ort beitragen. Ziel der Auszeichnung ist es, diese Menschen in ihrem unternehmerischen Umfeld vor den Vorhang zu holen. Den RegionalMedien Steiermark ist es ein Herzensanliegen, gerade diese Regionalität in den Fokus zu stellen , so Geschäftsführer Christoph Hausegger über den Regionalitätspreis.

Leserinnen und Leser gefragt

Unter dem Motto „Auszeichnung für die Region“ werden Leserinnen und Leser auch wieder dazu aufgerufen, ihr Lieblingsunternehmen für die Auszeichnung zu nominieren. Wir wollen die kleinen und großen Helden der Wirtschaft vor den Vorhang holen und sie für jene Attribute auszeichnen, die sie zu unverzichtbaren Säulen der Steiermark machen: Optimismus, Weitblick, Willensstärke und Hartnäckigkeit – vor allem und ganz besonders in Zeiten von Kriegen und Krisen , Roland Reischl, Chefredakteur der RegionalMedien Steiermark, über die Hintergründe dieser Auszeichnung.

Noch bis zum 5. September kann jeder das Unternehmen seiner Wahl und Region für den Regionalitätspreis auf der entsprechenden Internetseite nominieren. Ermittelt werden die Sieger mittels Online-Voting von den Leserinnen und Lesern. Die Prämierung erfolgt in 13 steirischen Regionen sowie in der Sonderkategorie „Nachhaltigkeit“. Unterstützt werden die RegionalMedien Steiermark vom Land Steiermark, dem Textilatelier der Lebenshilfe Anzengrubergasse, der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG sowie von der Raiffeisen Steiermark.

Die RegionalMedia Salzburg kürte bereits zum 13.Mal am 28. Juni 2022 ihren Sieger des Regionalitätspreises. 120 Projekte aus dem gesamten Bundesland Salzburg wurden eingereicht. Eine unabhängige Expertenjury wählte daraus die Sieger in zwölf Kategorien und entschied sich heuer auch, einen Jurypreis zu verleihen. Dieser ging an das Projekt „Wiarach ba ins ret“ – Sprache im Lungau und seine Nachbarregionen“.

PA/ Red.