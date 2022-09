Kurier bringt Globista nach Österreich

Wobei der Kurier hier als Kooperationspartner fungiert. Weiterer Kooperationspartner ist Eurotours. Globista ist in Deutschland seit 2018 on Air. Nun soll es auch einen eigenen Österreich-Ableger unter dem Motto Das Beste zum besten Preis geben. Zu finden sein soll auf dem Touristikportal die ganze Palette, von Hotelaufenthalten im In- und Ausland, über Winter- und Wellnessangebote, Rundreisen, Fernreisen bis hin zu Hochsee- und Fluss-Kreuzfahrten.

Der Start wird begleitet von einer Kampagne, die in den Medien des Kurier geschalten wird. „Das Onlineportal der Reisemarke Globista ergänzt unser breites Angebot ideal und wird viele Reisefans begeistern. Wir freuen uns daher, als Kurier Medienhaus unseren Leser:innen mit dem Launch einen weiteren Vorteil zu unseren bereits bestehenden touristischen Angeboten bieten zu können“, so Kurier Medienhaus-Geschäftsführer Thomas Kralinger zur neuen Seite.