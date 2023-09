KTHE | Team Farner für Tageszeitung Heute

Damit sollen die Geschwindigkeit und Aktualität der Gratis-Tageszeitung ins Zentrum gerückt werden. Das drückt sich auch in den zwei TV-Spots aus, die im September on Air gehen. In der ersten Phase geht es um die Printausgabe, deren Aktualität nicht nur im TV, sondern auch Online, im Print, digital Out of Home und im Radio hervorgehoben wird. Als Unterstützer der Kampagne konnte auch Rapper RAF Camora gewonnen werden.

Die zweite Phase stellt schließlich den Web- und Mobile-Auftritt ins Zentrum, der nicht zuletzt durch User-generated-Content angefeuert wird.

„Mit dem Konzept Der Augenblick im Überblick bringen wir die Stärken von Heute klar auf den Punkt und positionieren das Nachrichtenmedium im bestehenden Marktumfeld noch deutlicher“, ist sich Marc Kobza, Geschäftsführer von KTHE | Team Farner, sicher.

„Unsere Kampagne ist aber weit mehr als die Botschaft der außergewöhnlichen Aktualität von Heute. Das zeigt einfach, wie wichtig es uns ist, immer up-to-date zu sein und eine gute Verbindung zu unseren Lesern aufzubauen. Egal ob Print oder Online“, so Herausgeberin Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky.

Credits

Auftraggeber: DJ Digitale Medien GmbH

Herausgeberin: Eva Dichand

Geschäftsführung: Wolfgang Jansky

Marketingleitung: Herbert Seipt

Agentur: KTHE | Team Farner

Geschäftsführung: Rudi Kobza, Marc Kobza

Creative Director: Ralph Seda

Konzept & Text: Robert Wagenhofer, Julia Hinrichsen

Art Director: Christoph Pöll

Graphic Design: Stefan Staller

Projektmanagement: Jürgen Offenberger

Animationen: Laurenz Kobza, Data Groove

Bewegtbild: Laurenz Kobza, Data Groove

Bildretusche: Rotfilter GmbH