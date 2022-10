KTHE: Marc Kobza in der Geschäftsleitung

Seit 2020 ist Marc Kobza Teil des Teams von Kobza and the Hungry Eyes. Er zeichnete dort unter anderem für die Kampagne für die INVIA Group in 7 Ländern, das zuletzt durchgeführte Rebranding des österreichischen Tennisverbandes ÖTV oder Kampagnen für philoro Edelmetalle und Remus Sport Exhausts verantwortlich. „Die dynamische Entwicklung von KTHE und die letzten 2 Jahre in Wien haben mir großen Spaß gemacht und meinen Plan gefestigt, den Erfolg der Agentur weiter voranzutreiben“, so Marc Kobza zu seinem Aufstieg. „In Zeiten wie diesen braucht es Frische und neues Denken mehr denn je. Marc war in den letzten zwei Jahren maßgeblich an den Erfolgen der Agentur und unserer Kunden beteiligt und hat eine immer tragendere Rolle übernommen“, kommentiert Rudi Kobza den Schritt.

Marc Kobza studierte in London und sammelte Erfahrungen bei adam&eveDDB London und TLGG Berlin bevor es ihn in die heimische Agentur zog.