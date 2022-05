KTHE auf Goldsuche

Und gesucht wird an den unmöglichsten Orten. Unter dem Sofa. Hinter dem Vorhang. Oder im toten Winkel der Kommode. Immerhin: Es zahlt sich aus. Denn fündig wird man immer. Mit einem Schuss Humor wird so der Ankauf von altem Gold und Silber, Ringen, Ketten und Dentalgold versehen. Unter dem passenden Claim Goldsuchen zahlt sich aus! läuft die Kampagne in allen Medien von OOH über Print, Ambient Media, Verkehrsmittelwerbung, Digital Ads, Social Media bis zu animierten Filmen und Radio.

„Uns ist es wichtig, die Menschen beim Thema Altgoldverkauf zu sensibilisieren, weil es auf dem Markt unter den Ankäufern leider viele schwarze Schafe gibt. Unsere Empfehlung ist: Lassen Sie sich nur bei einem lokalen, bekannten Edelmetallhändler beraten“, so Markus Steinböck, Head of Marketing bei philoro.

