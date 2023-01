Kronehit: Gewinnspiel im Wartehäuschen

Plakate weisen die Passanten darauf hin, dass es bei kronehit wieder etwas zu holen gibt. Und zwar 100 Euro. Die Out of Home-Kampagne ist mit einem Gewinnspiel verbunden, an dem man via QR-Code, der direkt am Plakat aufgedruckt ist, teilnehmen kann. Geführt werden die Mitspieler dadurch auf die Instagram-Kampagne, wo sie zum Posten und Liken aufgefordert werden, um schlussendlich die Chance auf das Geld zu erhalten.

Als Highlight der Kampagne fungiert ein total gebrandetes Wartehäuschen der Wiener Linien. „Im Vordergrund der neuen OOH Kampagne steht ein direkterer Draht zur kronehit Community – durch ein innovatives Sujet und Kommunikation auf mehreren Kanälen. Denn wir wollen mehr als nur Radio sein – wir wollen unsere Community aus dem grauen Alltag holen, mit ihnen noch enger interagieren und sie an der farbenfrohen Welt von kronehit teilhaben lassen“, so kronehit-Geschäftsführer Mario Frühauf zur Aktion.