Kreativer Weckruf

In einer einzigartigen Aktion rief ExtraDienst auf, Impfskeptiker mit Kreativität zu überzeugen. Die Branche reagierte mit reger Teilnahme: 45 Kampagnen gingen ins Rennen. Nun wurden die Sieger gekürt.

Die Sache mit dem Impfen kommt nicht so richtig in Schwung. Es fehlt an einer überzeugenden Kampagne. Die aufzeigt, warum man sich impfen sollte. Argumente in aller Kürze liefert. So etwas, so die Meinung von ExtraDienst, hat bisher gefehlt. Aus diesem Grunde riefen wir vor Weihnachten zur großen Impfkampagnen-Challenge. Und erhielten auf diesen Aufruf hin 45 Sujets zugeschickt.

Jetzt geht es darum, den Sieger zu küren. Der schließlich on Air gehen soll. Zu spät, meinen Sie? Nun, derzeit bringt eine Impfaktion angesichts der geringeren Aktivität des Virus nicht besonders viel. Ändern könnte sich das wieder im Herbst. Wie jedes Jahr, werden auch in diesem Jahr die Viren in dieser Jahreszeit ihre Runden ziehen. Mit der richtigen Kampagne könnte man allerdings besser vorbereitet in den Herbst gehen. Ruhiger. Ohne große Aufregungen. Ohne Diskussionen über Lockdowns, Geschäftssperrungen, Masken in Schulen oder Impfpflicht. Dieses Ziel steht letztendlich hinter unserer Aktion…

