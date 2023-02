Kommunikationstag: Lost in Communication

Gemeinsam will man in die Unwägbarkeiten der Kommunikation eintauchen. Denn im Sekundentakt prasseln Informationen auf die User ein. Wie lässt sich da noch filtern, was relevant ist – und was nicht? Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen auf Social Media & Co. stellen professionelle Kommunikatoren vor eine Mammutaufgabe. Eine Aufgabe, die man am Kommunikationstag mit Gästen durchleuchten will. Nicht umsonst wählte man das Motto Lost in Communication: Wie wir Menschen wieder erreichen.

Dabei ist etwa Molekularbiologe und Science Buster Martin Moder. Er will demonstrieren, wie man hochkomplexe Themen und Zusammenhänge einfach verständlich präsentiert. Außerdem verteilt er Gegenrezepte zur Dark Side of Wissensvermittlung.

Arbeits- und Organisationspsychologin Pamela Rath will darlegen, dass Diversity and Inclusion ein wesentlicher Hebel ist, um das Auseinanderdriften der Gesellschaft zu stoppen. Und die Kölner Neurowissenschafterin und Medienpsychologin Maren Urner tritt in ihren Vorträgen für eine radikale Aufmerksamkeitsökonomie und mehr Medienhygiene ein. Außerdem wurden vom PRVA Masterklassen, Workshops, Talkrunden und weitere Gesprächsformate für den Kommunikationstag zusammengestellt.

#ktag: Lost in Communication

Wo: The Stage im Tech Gate Vienna

Wann: DO 4. Mai 2023, ab 9:00 Uhr

Wieviel: Early Bird Tickets (bis 22. Februar) ab 460 Euro/PRVA-Mitglieder 350 Euro