Kommunikationsoffensive für den Fußballplatz

Die neue Kampagne stammt aus der Feder der Agentur Himmer, Buchheim & Partner und soll Spaß am Spiel und Emotionen in den Fokus stellen. „Der ÖFB hat es sich gemeinsam mit der Bundesliga und den Landesverbänden zum Ziel gesetzt, fußballbegeisterte Menschen jeden Alters durch eine Kommunikationsoffensive dazu zu motivieren, ihre Leidenschaft in einem der über 2.200 Fußball-Vereinen in Österreich wieder voll auszuleben. Wir haben uns für die Umsetzung des äußerst markanten und schlüssigen Konzepts von Himmer, Buchheim & Partner entschieden, die sich nicht nur in der Planung innovativ und proaktiv gezeigt haben, sondern auch in der engen Zusammenarbeit überaus partnerschaftlich und flexibel agiert haben. Für diese gelungene Kooperation möchten wir unseren großen Dank aussprechen.“ so Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe GMBH. Die Kampagne umfasst neben einer Landingpage auch Radiospots, Online/Display, Out-of-Home, Ambient Media, Social Media und Werbemittelpakete für Vereine.

PA/Red.