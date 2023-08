KommAustria schreibt Radiofrequenzen aus

Die Ausschreibungen gehen, wie die KommAustria wissen lässt, auf die Initiative eines Marktteilnehmers zurück. Und: Nicht nur lokale Radios könne sich daran beteiligen. Die Frequenzen können auch einem bereits bestehenden Versorgungsgebiet zugeordnet werden. In Niederösterreich geht es dabei um sechs UKW-Übertragungskapazitäten, die die Gemeinden Feuersbrunn, Tulln, Rohrendorf, Emmersdorf, Spitz/Donau sowie Gföhl und Schönberg versorgen. Insgesamt können hier 220.000 Menschen erreicht werden.

In Wien ist es die Frequenz 105,1 MHz, die zur Ausschreibung gelangt. Hier wird vom Funkmast am Stadion der Wiener Austria im 10. Gemeindebezirk in nördlicher Richtung abgestrahlt. Dabei können technisch rund 520.000 Menschen versorgt werden. Die Verwendung der Frequenz ist allerdings nur bei Einhaltung technischer Maßnahmen möglich, mit denen Störungen von Sendesignalen auf derselben Frequenz im nahen In- und Ausland verhindert werden.

Anträge auf Sendelizenzen müssen bis zum 20. Oktober 2023, 13:00 Uhr, bei der KommAustria einlangen.