Klimaschutzministerium verlost alte Elektrogeräte von Promis

Wenige Monate nach dem Start erfreut sich der Reparaturbonus des Klimaschutzministeriums großer Berliebtheit. Bereits über 136.000 Bons wurden österreichweit bisher in den mehr als 2.500 Partnerbetrieben aktiviert. Um dem ganzen einen erneuten Schubs zu geben und gleichzeitig die jüngere Zielgruppe anzusprechen, hat das BMK nun eine neue Kampagne mit dem Titel „The Show Must Go On“ ins Leben gerufen.

Die Devise dabei: Von kaputten Elektrogeräten bleibt niemand verschont – auch Promis nicht. Dementsprechend verlost das Bundesministerium für Klimaschutz nun zahlreiche alte Geräte prominenter Persönlichkeiten aus Österreich, darunter etwa namenhafte Spitzensportler:innen, Schauspieler:innen oder Sänger:innen. So suchen das Raclette von Richard Lugner, der elektrische Heizkörper von Tamara Mascara oder der Staubsauger-Roboter von Thorsteinn Einarsson. Den Reparaturbon, der 50 Prozent der Kosten deckt und bis zu 200 Euro wert ist, gibt es direkt dazu.

PA/Red.