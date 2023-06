KI-gebundene Aktien gehen durch die Decke

Eine große Anzahl von Unternehmen, die fast die Hälfte der US-Wirtschaftsaktivität ausmachen, setzt auf Künstliche Intelligenz (KI). Der Grund: Die Bewertungen von KI-gebundenen Aktien sind zuletzt um Hunderte von Milliarden Dollar gestiegen. „Auch kleine Unternehmen sind neugierig auf Künstliche Intelligenz“, so die Studienautoren von American Express. Das Kartenunternehmen zitiert dabei aus den Ergebnissen einer Umfrage unter 550 Führungskräften kleiner Unternehmen.

Ältere Manager bei KI vorsichtig

Der Umfrage nach priorisieren 41 Prozent der kleinen Unternehmen KI, um Entscheidungen zu treffen. Die Abfrage hat auch ergeben, dass 39 Prozent KI-Tools zur Zeitersparnis einsetzen und 20 Prozent auf diesem Weg eine effizientere Kundenbetreuung erreichen wollen. Ältere Unternehmer halten allerdings weniger von KI. In dieser Gruppe setzen nur 24 Prozent auf KI. Bei den Jüngeren sind es dagegen 56 Prozent.

Die Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, in dem sich die Wall Street inmitten eines Investitionsrausches befindet, der durch die Einführung des Chatbots ChatGPT im vergangenen Jahr ausgelöst wurde. Die stärkere Nachfrage nach KI-Produkten und die Zukunftschancen dieser Technologie haben Anleger dazu veranlasst, in diesem Jahr Milliarden von Dollar in Aktien des Chip-Herstellers Nvidia und anderer KI-naher Unternehmen zu stecken.

Sieben im Billionen-Dollar-Club

Die Nvidia-Aktie ist seit Jahresbeginn um 159 Prozent gestiegen. Allein im Mai kletterte die Marktkapitalisierung des Unternehmens um 248 Mrd. Dollar und übertraf damit die 20 größten globalen Unternehmen. Diese Woche trat Nvidia als siebtes Unternehmen in den kleinen Club von Unternehmen mit einem Wert von einer Bio. Dollar oder mehr ein.

Auch bei anderen Big-Tech-Unternehmen mit KI-Tools steigt die Marktkapitalisierung sprunghaft an. Die Bewertungen der Google-Muttergesellschaft Alphabet und des OpenAI-Investors Microsoft, der ChatGPT entwickelt hat, stiegen im vergangenen Monat um 195 beziehungsweise um 157 Mrd. Dollar an.

KI-Aktien sind so stark gestiegen, dass einige an der Wall Street denken, es sei an der Zeit, das Risiko zu reduzieren und Gewinne zu erzielen. „Wir werden in den nächsten Wochen einen großen Teil unserer KI-bezogenen Aktien abgeben, da viele dieser Aktien in diesem Jahr bisher um über 100 Prozent gestiegen sind“, sagt etwa Michael Landsberg, CIO bei Landsberg Bennett Private Wealth Management. Unklar sei, wie genau diese Unternehmen KI monetarisieren werden.

PTE/Red.