Kelly bringt die EM zum knistern

Der österreichische Knabbergebäck-Experte Kelly will die Leute mit maßgeschneiderten Produkten und attraktiven Platzierungen anlocken. Die Kaufentscheidung für salzige Snacks fällt laut Studien zu 70 % erst am Point of Selling. Man wolle die Matrke in den Köpfen der Menschen verankern, um am POS Nummer eins zu werden. Für die EM-Kampagne setzt Kelly auf die Farbenkombination rot-weiß-rot. Die speziellen Fußball-Kartons sollen die österreichische Herkunft untermauern. Zusätzlich baut man auffälliges Dekorationsmaterial ein. Damit wolle man noch mehr Konsumenten anlocken. Zudem werden zwei Sonderartikel eingeführt. Neben den Klassikern bringt Kelly für den EM-Zeitraum zwei Sonderartikel auf den Markt. Die Solettistangerl sollen in ein Fußball-Design gehüllt werden. Auch die Pombären werden in eine neue Fußball-Packung gesteckt.

PA/red