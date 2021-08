Wer Suchanfragen wie „Urlaub Kärnten“ oder „Städtereise Wien“ in Google eingab, erhielt bislang Pauschalpakete von Veranstaltern und dazu verknüpft mögliche Flüge und Hotels. Zumindest User in Deutschland und Großbritannien. Ursprünglich war geplant, dieses Service auch in Österreich einzuführen. Das wird nun nicht mehr passieren. Der Suchmaschinenkonzern hat die Entwicklung seines seit 2017 testweise gestarteten Package-Moduls gestoppt.

PA/TOB