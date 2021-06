Kastner & Öhler startet Kampagne mit P7S1P4

Gemeinsam mit ProSiebenSat.1 PULS 4 setzt das Grazer Modehaus Kastner & Öhler auf AddressableTV. Die Café-PULS-Moderatoren präsentieren sich vom 7. Bis zum 11. Juni in der Mode von Kastner & Öhler. Während der Show wird den Zusehern ein Ad angezeigt. Diesen Werbelink können sie dann per Smartphone aufrufen. Das Ad führt direkt auf eine Landingpage mit den Outfits der Moderatoren. Dort können die Outfits näher betrachtet und bestellt werden. Die Zuschauer müssen dafür die OK-Taste auf ihrer Fernbedienung drücken. Mittels QR-Code gelangen sie dann auf die Landingpage im Online-Shop. ShoppableTV soll Kunden vom TV direkt zum Kaufabschluss zu führen. Das Interesse der Kunden soll durch den kontextbezogenen Einsatz der Outfits gesteigert werden. So wolle man die Leute zum Kauf der Kleidung bewegen.

PA/red