Julia Doskozils Koch-Kolumne in burgenländischer Wochenzeitung

Julia Doskozil, frisch angetraute Ehefrau des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil (SPÖ), teilt ihre hauptsächlich veganen und glutenfreien Kochrezepte nicht nur via Instagram, sondern für die nächsten Wochen auch in einer Kolumne in der Wochenzeitung „BVZ“. Die unbezahlte Zusammenarbeit habe sich aus dem Produkt „Aufgekocht“ mit Doskozil und weiteren Promis ergeben, erklärte Chefredakteur Markus Stefanitsch gegenüber der APA.

Julia Doskozil kündigt in der aktuellen „BVZ“-Ausgabe, die am Donnerstag erschienen ist, in der Rubrik „Leserforum“ eine wöchentliche Kolumne für „hippe und healthy“ Rezepte ohne Gluten und Lactose an. „Hip-O“ sei eine Plattform, die zum bewussten Kochen animieren soll, erklärte sie.

„BVZ“-Chefredakteur Stefanitsch betonte, dass die Frau des Landeshauptmanns kein Redaktionsmitglied und nicht in den Redaktionsalltag eingebunden sei. Bei der Kolumne handle es sich um ein Marketinginstrument für das „BVZ“-Magazin „Aufgekocht im Burgenland“. Nach ein paar Wochen werden weitere Promis mit ihren Rezepten folgen, etwa Kultur-Generalintendant Alfons Haider, Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ), Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich und die ÖVP-Landtagsabgeordnete Carina Laschober-Luif. Die „BVZ“ – Burgenländische Volkszeitung gehört zum Niederösterreichischen Pressehaus.

APA/Red.