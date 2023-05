Journalistin in Argentinien nach Bericht über Polizeigewalt ermordet

In Argentinien ist eine Journalistin, die Polizeigewalt angeprangert hatte, erhängt aufgefunden worden. Die tote Griselda Blanco sei am Wochenende zu Hause in Curuzú Cuatiá rund 600 Kilometer nördlich von Buenos Aires von ihrem Bruder entdeckt worden, verlautete aus Polizeikreisen. Es sei von einem Mord auszugehen, ein Suizi sei rasch ausgeschlossen worden.

Die Familie bestritt jedoch die Annahme, dass Blancos früherer Lebensgefährte der Täter sei, und ging von einem Zusammenhang mit ihren journalistischen Nachforschungen aus.

Das 45-jährige Opfer wies Spuren von Schlägen auf, ausgerissene Haaren wurden in ihren Händen gefunden, was auf einen Verteidigungskampf hindeutet. Keinerlei Einbruchsspuren wurden an ihrem Haus gefunden, wie es aus den Polizeikreisen weiter hieß. Der frühere Lebensgefährte, der ebenfalls Journalist ist, sei festgenommen worden.

Die Familie von Blanco bezweifelte jedoch dessen Schuld. „Meiner Meinung nach hat er nichts damit zu tun“, sagte Lautaro Cesani, einer der Söhne des Opfers. Nach seinen Angaben war seine Mutter bedroht worden, nachdem sie auf ihrer Homepage mit Lokalnachrichten auch Artikel über mutmaßliche Polizeigewalt in der Provinz Corrientes und über Missstände in einer Klinik veröffentlicht hatte. Sie berichtete unter anderem auch über Drogenhandel.

Die Staatsanwaltschaft entzog der lokalen Polizei den Fall und übergab ihn an die Bundespolizei. Die argentinische Pressevereinigung Fatpren brachte ihre „große Besorgnis“ zum Ausdruck und verwies darauf, dass die Journalistin über Probleme in der Klinik sowie in Politik und Polizei berichtet habe.

APA/Red.