John Lewis sorgt für Weihnachtsstimmung

Man hat schon bessere Zeiten erlebt. Die Coronakrise erwischte John Lewis voll. Dazu kam noch der Brexit. Und generell die digitale Konkurrenz. Auf dem Kontinent hat die britische Institution bei weitem nicht den Ruf wie auf der Insel. Mit einer Ausnahme: Dem jährlichen Weihnachtsspot. Der ist so etwas wie eine Benchmark für die Branche. Die Agentur Adam & Eve/DDB sorgt immer wieder für Überraschungen. Dabei werden Geschichten erzählt, die kräftig auf die Tränendrüsen drücken. Sei es über Elton John und sein Klavier. Sei es über den Drachen, den Weihnachten so aufregt. Oder sei es über Freundschaften in diversen Settings.

Auch dieses Mal ist es wieder eine Geschichte geworden, die zu Tränen rührt. Und dem Zuseher zugleich ein Lächeln entschlüpfen lässt. Der Protagonist des Filmes mit dem Titel The Beginner ist dieses Mal ein durchschnittlicher englischer Stadtbewohner. Der seinen Beruf mit mehr oder weniger Enthusiasmus ausübt. Der gemeinsam mit seiner Frau die Vorfreude auf Weihnachten zelebriert. Doch in eines hat er sich verbissen. Er will unbedingt die Kunst des Skateboardens erlernen. Da halten ihn keine Stürze, keine Verletzungen und keine Knieschmerzen ab. Warum tut ein erwachsener Mann sich so etwas an, fragt man sich unwillkürlich? Nun, natürlich darf die Auflösung nicht fehlen. Sehen Sie selbst: