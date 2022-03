Jeff Bezos schickt Komiker ins All

Der 28-jährige US-Komiker Pete Davidson soll mit dem Raketensystem von Amazon-Gründer Jeff Bezos einen Kurz-Trip ins All unternehmen. Bereits am 23. März soll er gemeinsam mit fünf anderen Passagieren an Bord der „New Shepard“ an einem rund zehnminütigen Flug in den Weltraum teilnehmen, teilte Bezos‚ Firma Blue Origin am Montag mit. Neben Davidson seien auch die Unternehmer Marty Allen, Jim Kitchen, George Nield sowie Sharon und Marc Hagle dabei.

Es wäre bereits der vierte bemannte All-Ausflug von Blue Origin: Beim ersten im Juli 2021 war unter anderem Amazon-Gründer Bezos selbst an Bord. Beim zweiten im Oktober 2021 war der 90-jährige kanadische Schauspieler William Shatner dabei, der mit seiner Rolle als „Captain Kirk“ in „Star Trek“ weltberühmt wurde. Am dritten Flug im Dezember 2021 nahmen unter anderem Laura Shepard Churchley, die Tochter des ersten US-Amerikaners im All, und der TV-Moderator Michael Strahan teil.

APA/Red.