Jeder zweite Deutsche für Metaverse-Einkauf

Mit 48 Prozent würde fast jeder zweite Deutsche im Metaverse virtuell shoppen und Produkte in 3D ansehen und auch ausprobieren. Das zeigt eine neue Umfrage der Vergleichsplattform GetApp. Davon würden die meisten (75 Prozent) am liebsten Kleidung einkaufen, gefolgt von Elektronik (57 Prozent), Haushaltswaren wie Möbel (47 Prozent) und Videospiele (40 Prozent).

Viele wollen trotzdem anfassen

Nur bei zwei Aspekten hatten Verbraucher laut der Erhebung negative Erfahrungen gemacht: So fanden es 24 Prozent schwierig, eine gute Vorstellung davon zu bekommen, wie ein Produkt aussehen oder sich anfühlen wird, und 19 Prozent fanden es schwierig, Support zu erhalten. Dies könnte mit dem Shopping im Metaverse weitgehend beseitigt werden, heißt es.

Zum Beispiel könnten Kunden mittels VR- oder AR-Headsets Produkte, wie beispielsweise Möbel, in realen Dimensionen und in 360 Grad betrachten, und Livestream-Einkaufsassistenten könnten personalisierte Erlebnisse unterstützen. Das Metaverse hat also das Potenzial, die Lücke zwischen Online-Shopping und dem Einkaufserlebnis im Laden zu schließen.

PTE/Red.